Семьям пострадавших и погибших при взрыве жилого дома в Химках выплатят компенсации

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Семьям пострадавших и погибших при взрыве жилого дома в подмосковных Химках выплатят компенсации. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

— Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших, — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что в течение трех недель рабочие отремонтируют подъезд, где произошел взрыв газа.

— В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрушения незначительные, но относительно, конечно. Соответственно, все работы эти будут проведены за счет регионального бюджета, — пояснил Воробьев.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв бытового газа прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия семь человек пострадали и трое погибли.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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