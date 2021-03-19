Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Семьям пострадавших и погибших при взрыве жилого дома в Химках выплатят компенсации
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Семьям пострадавших и погибших при взрыве жилого дома в Химках выплатят компенсации

Анастасия Волоснова

Общество
Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Семьям пострадавших и погибших при взрыве жилого дома в подмосковных Химках выплатят компенсации. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

— Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших, — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что в течение трех недель рабочие отремонтируют подъезд, где произошел взрыв газа.

— В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрушения незначительные, но относительно, конечно. Соответственно, все работы эти будут проведены за счет регионального бюджета, — пояснил Воробьев.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв бытового газа прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия семь человек пострадали и трое погибли.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Читайте также: СК ходатайствует о заключении под стражу мужчины, который убил свою 40-летнюю сестру в Люберцах

ПодмосковьевзрывАндрей Воробьев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте