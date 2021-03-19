СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Химках

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в девятиэтажном доме в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— В Химках возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших хлопок газа и в результате смерть троих людей, двое из которых дети, — сказала Врадий.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв бытового газа прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате случившегося обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей и загорелись пять квартир дома.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках возросло до 7 человек.

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