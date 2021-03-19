Россиянам посоветовали лечебный и духовный туризм в 2021 году

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Эксперты советуют россиянам не выезжать за рубеж летом 2021 года по причинам эпидемиологической ситуации в мире. Альтернативой этому отдыху могут стать духовный и лечебный туризм. Об этом президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал Nation News.

По его мнению, в настоящее время самым популярным зарубежным направлением у туристов является Турция, а внутри страны – Сочи, Крым и все побережье Черного моря.

— Единственное море, которое может принять россиян на нашей территории — это Черное. Поэтому все поедут, конечно, в Крым и Сочи. При этом, к сожалению, у нас достаточно короткий временной периоддля отдыха: с середины июня, когда согревается Черное море, и до закрытия сезона где-то в сентябре. Если говорить о массовом характере, то экскурсионный, гастрономический, экологический туризм пока не так популярны, — отметил Сергей Голов.

Тем не менее, он посоветовал россиянам обратить внимание на лечебный туризм в этом году. Так, можно отдохнуть в Минеральных водах (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск) и Алтайском крае. А за духовными впечатлениями лучше всего отправиться в Нижегородскую область.

Например, в Кавказских Минеральных Водах объединяются несколько курортных городов Ставропольского края. Желающие могут попробовать здесь минеральную воду, а также восстановить подорванное карантином здоровье. Здесь есть все условия и возможности для того, чтобы гости могли пройти разнообразные виды оздоровительного лечения. В санаториях разработали специальные программы для людей, которые перенесли COVID-19.

В свою очередь, на Алтае находится один из самых крупных медкластеров, где можно пройти курсы по реабилитации или профилактике здоровья. Тем временем, уникальный духовный центр России расположен в Нижегородской области. Например, здесь можно посетить село Дивеево и знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

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