Кипр с 1 апреля будет пускать туристов из России без карантина

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Туристы из России смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщил в четверг, 18 марта, министр туризма острова Саввас Пердиос.

— 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты, — сказал он в видеообращении к турагентствам туроператора TEZ TOUR.

Министр туризма отметил, что такие тесты сейчас требуются почти во всех странах Евросоюза.

Управляющий директор TEZ TOUR Кипр Иван Лавров рассказал, ПЦР-тесты российским туристам необходимо сдавать два раза — не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Также все россияне должны будут зарегистрироваться на госсайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, сообщает Интерфакс.

Для российских туристов Кипр изначально собирался открыть границу 1 марта, но потом перенес дату на 1 апреля.

Ранее стало известно о том, что Турция ожидает 34 миллиона туристов в 2021 году.

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