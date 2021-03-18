Греция в восемь раз увеличит число разрешений на въезд для россиян

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Власти Греции собираются увеличить количество разрешений на въезд для граждан России с 500 до 4000 в неделю. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел страны Милтиадис Варвициотис в четверг, 18 марта.

Свое заявление Варвициотис сделал в ходе телеконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым. Они являются сопредседателями Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Турция ожидает 34 миллиона туристов в 2021 году.

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