Турция ожидает 34 миллиона иностранных туристов в 2021 году

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Турция собирается принять 34 миллиона иностранных туристов в этом году, это вдвое больше результатов предыдущего года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма страны в четверг, 18 марта.

В 2020 году в стране побывали 12,7 миллиона туристов, 2,1 миллиона из которых были россиянами. Доходы страны от туризма упали на 65 процентов и составили 12 миллиардов долларов. Турецкие власти возлагают надежды на вакцинацию от коронавируса, которая может помочь им в конкуренции с европейскими странами.

Туристы из России проявляют наибольший интерес к поездке в страну, спрос также заметен у гостей из Европы и Великобритании. В январе 2021 года Турцию посетили 509 тысяч иностранцев, это на 72 процента ниже, чем годом ранее, отмечает Интерфакс.

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