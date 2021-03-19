«Сердце сжималось от жалости»: Игорь Крутой рассказал о тяжелой судьбе Валерия Леонтьева
Известный композитор Игорь Крутой в своем Instagram-аккаунте поздравил с днем рождения народного артиста Валерия Леонтьева, которому исполнилось 72 года. Он отметил, что народному любимцу пришлось пройти в жизни непростые испытания.
По словам Крутого, впечатление, что успешный Леонтьев всегда был баловнем судьбы, обманчиво. Композитор признался, что в минуты полного доверия, певец раскрывал ему подробности из своей нелегкой жизни.
— Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком, — написал Крутой в публикации.
По мнению композитора, слава и народная любовь, пришедшие к артисту, уравновесили лишь «маленькую частицу» того, что ему пришлось пережить.
Он назвал Леонтьева гениальным артистом и пожелал ему здоровья, улыбок и востребованности.
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