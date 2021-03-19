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Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений в Новой Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, жилой комплекс Борисоглебское, квартал Кленовый, улица Борисоглебская Слобода, 17 Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали в Новой Москве подозреваемого в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел в поселении Новофедоровском. Сообщается, что сотрудники ведомства получили информацию о драке во дворе жилого дома на улице Борисоглебской Слободы. Очевидцы сообщили им, что конфликт произошел между двумя мужчинами из-за парковочного места. В ходе драки один из них достал нож из своего автомобиля и нанес им несколько ударов другому мужчине.

На место происшествия были вызваны медики, пострадавшего госпитализировали в больницу. Нападавшего задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Им оказался 44-летний житель Калмыкии, отмечается в пресс-службе.

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