Названы самые курьезные ситуации на церемонии «Оскар»

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Церемонию вручения кинопремии «Оскар» впервые показали по телевидению ровно 68 лет назад, 19 марта 1953 года. С того времени она стала одной из самых престижных кинематографических наград в мире. При этом, несмотря на тщательную подготовку, во время торжественного вечера часто случаются курьезы. Издание Nation News собрало подборку самых нелепых ситуаций в рамках кинопремии.

«Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет»

В 2017 году состоялась 89-я церемония вручения «Оскара». Тогда на сцену за наградой в категории «Лучший фильм» ведущие вызвали всю съемочную группу мюзикла «Ла-Ла Ленд». Однако в тот момент, когда якобы победители начали произносить благодарственную речь, появился один из организаторов мероприятия, который заявил, что произошла путаница, а главный приз на самом деле достался картине «Лунный свет».

Отказ

В 1973 году на церемонии произошло почти скандальное событие. Лучшим актером был признан Марлон Брандо за роль в «Крестном отце». Однако за наградой любимец публики не вышел. Вместо него на сцене оказалась девушка из племени апачей. Она объяснила, что Марлон Брандо выражает благодарность ассоциации кинопремии, но не принимает этот «Оскар». Таким образом он выразил свой протест против нелестного, по его мнению, изображения индейцев в голливудских фильмах.

Кража

Актриса Элис Брэйди была удостоена «Оскара» за лучшую роль второго плана в кинокартине «В старом Чикаго» в 1938 году. При этом за наградой вышел неизвестный, назвавшийся ее представителем. Он забрал статуэтку и скрылся с ней. Личность мужчины не была установлена.

«Мой парень — псих» и другие падения

Дженнифер Лоуренс признана самой неуклюжей актрисой. В 2013 году она получила заветную награду за роль в фильме «Мой парень — псих». Поднимаясь за «Оскаром», она споткнулась и упала. Год спустя девушка снова привлекла к себе внимание из-за неуклюжести. Актриса споткнулась на красной ковровой дорожке.

Голый на сцене

Звездой кинопремии 1974 года стал мужчина, оказавшийся на сцене обнаженным. Неизвестный выбежал из-за кулис, показал зрителям знак Peace и скрылся. Тогда ведущий — комик Дэвид Нивен пошутил, что будет забавно, если момент, когда этот мужчина продемонстрировал свои недостатки, станет единственным разом в его жизни, когда над его шуткой посмеялись.

Самый страстный поцелуй

В 2003 году «Оскар» присудили актеру Эдриану Броуди за игру в фильме «Пианист». Молодой артист был настолько рад произошедшему, что буквально не смог скрыть своих эмоций. Он выбежал на сцену и страстно поцеловал вручавшую ему награду актрису Холли Берри. Она долго не могла прийти в себя после этого. А поцелуй общественность признала одним из самых скандальных и страстных в истории кинопремии.

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