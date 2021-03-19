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Церемония «Оскар» пройдет в традиционном очном формате
Фото: oscars.org

Церемония «Оскар» пройдет в традиционном очном формате

Илья Ашуров

Кино

Мероприятие, на котором будут объявлены лауреаты кинопремии «Оскар», пройдет в очном формате. Об этом написал журнал Hollywood Reporter.

Из-за пандемии коронавируса рассматривались варианты проведения церемонии в онлайн-режиме. Однако организаторы мероприятия предпримут ряд мер, которые позволят провести вручение престижной кинопремии в традиционном формате.

Эта информация стала известна из писем, разосланных номинантам нынешнего оскаровского сезона.

— Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено, — приводит отрывок из письма издание.

Также сообщается, что на церемонии будет функционировать система быстрого тест-анализа на коронавирус.

Напомним, 93-я церемония вручения награды «Оскар» в этом году запланирована на 25 апреля.

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