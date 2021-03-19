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Пожарные ликвидировали возгорание в гаражах на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание в гаражах на западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Озёрная улица, 8с9 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 70 квадратных метров в трех гаражах на западе столицы. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Ранее сообщалось, что горят два гаража на площади 50 квадратных метров. Инцидент произошел по адресу Озерная улица, дом 8, строение 9. На территории гаражно-стояночного хозяйства «Очаково». Внутри находились автомобили и газовые баллоны. Пожару был присвоен первый ранг.

Информации о пострадавших нет.

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