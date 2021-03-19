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Россия, Москва, Озёрная улица, 8 Карта всех событий

Два гаража загорелись в Москве на площади 50 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, по адресу Озерная улица, дом 8, владение 1. На территории гаражно-стояночного хозяйства Очаково загорелись два гаража. По словам собеседника «ВМ», внутри находятся автомобили и газовые баллоны. Пожару присвоили первый ранг.

Ранее сообщалось, что столичная полиция ликвидировала наркопритон на востоке Москвы.

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