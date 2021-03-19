Инспектора ДПС задержали по подозрению в мошенничестве в Подмосковье

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Инспектор ДПС ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» и еще шесть человек задержаны по подозрению в мошенничестве в Подмосковье. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, подозреваемые обманным путем завладели деньгами 76-летнего пенсионера. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело передадут в Следственный комитет России по Московской области.

Петрова отметила, что если вина инспектора ДПС будет доказана, то его уволят со службы. Он понесет наказание в соответствии с законом.

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