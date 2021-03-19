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Полиция задержала подозреваемых в краже денег сетевых компаний
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Полиция задержала подозреваемых в краже денег сетевых компаний

Кирилл Николаев

Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в краже денег производителей электрической энергии и сетевых компаний. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает МВД Медиа.

Всего задержано 11 человек. С 2004 по 2019 год подозреваемые вывели в зарубежные компании более 10 миллиардов рублей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Трое фигурантов дела находятся под стражей. Организаторов преступного сообщества объявили в международный розыск. Также наложен арест на имущество подозреваемых и подконтрольных им организаций на сумму около семи миллиардов рублей.

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