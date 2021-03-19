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Артистов балета «Тодес» обокрали в центре Москвы
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Артистов балета «Тодес» обокрали в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 Карта всех событий

В Москве из гримерки артистов балета «Тодес» украли несколько мобильных телефона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел в помещении на Краснопресненской набережной. Неизвестный похитил из гримерки «Тодес» три мобильных телефона.

Ранее сообщалось, что звезду фильма «Родные», актрису Екатерину Беккер, попытался обокрасть подросток в Москве.

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мобильные телефоныкражаБалет
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