Сочи и Симферополь стали наиболее популярными направлениями из Домодедово 

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Наиболее популярными среди пассажиров столичного аэропорта Домодедово направлениями для путешествий в феврале этого года стали Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу, 19 марта.

— Московский аэропорт Домодедово подвел операционные итоги работы за второй месяц 2021 года. Пассажиропоток воздушной гавани составил 1,2 млн человек. На внутренних воздушных линиях трафик в феврале составил 1,1 млн человек, — рассказали в аэропорту.

Больше всего туристов отправилось в Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь — 433 тысячи человек. Отмечается, что это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также сообщается, что зарубежные авиакомпании, работающие в Домодедово, увеличили частоту рейсов по некоторым направлениям. В частности, больше полетов появилось в Минск, Бишкек, Ош, Сингапур и в Каир, отмечается на сайте аэропорта.

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