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Сочи и Симферополь стали наиболее популярными направлениями из Домодедово 
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Сочи и Симферополь стали наиболее популярными направлениями из Домодедово 

Иван Юминов

Город
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Наиболее популярными среди пассажиров столичного аэропорта Домодедово направлениями для путешествий в феврале этого года стали Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу, 19 марта.

— Московский аэропорт Домодедово подвел операционные итоги работы за второй месяц 2021 года. Пассажиропоток воздушной гавани составил 1,2 млн человек. На внутренних воздушных линиях трафик в феврале составил 1,1 млн человек, — рассказали в аэропорту.

Больше всего туристов отправилось в Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь — 433 тысячи человек. Отмечается, что это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также сообщается, что зарубежные авиакомпании, работающие в Домодедово, увеличили частоту рейсов по некоторым направлениям. В частности, больше полетов появилось в Минск, Бишкек, Ош, Сингапур и в Каир, отмечается на сайте аэропорта.

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туризмАэропорт ДомодедовоСочи
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