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Сотрудник автомойки угнал машину в паркинге столичного ТЦ и врезался в кроссовер
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сотрудник автомойки угнал машину в паркинге столичного ТЦ и врезался в кроссовер

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Кировоградская улица, 13А Карта всех событий

В подземном паркинге торгового центра на юге столицы сотрудник автомойки угнал автомобиль и столкнулся на нем с кроссовером. Об этом в пятницу, 19 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу улица Кировоградская, дом 13а. Сотрудник автомойки угнал автомобиль BMW. Мужчина не справился с управлением, столкнулся с кроссовером и врезался в столб.

Детали инцидента уточняются.

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