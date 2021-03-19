Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Велопрокат столицы пополнится на 67 новых станций в 2021 году
Велосипед

Велопрокат столицы пополнится на 67 новых станций в 2021 году

Иван Юминов

Город

В этом году городская сеть велопроката Москвы получит 67 новых электрических станций и тысячу велосипедов. Об этом заявил депутат Мосгордумы, член Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Артемьев в пятницу, 19 марта.

— Сейчас велопрокат многим представляется сугубо прогулочным форматом, тогда как во многих мегаполисах велосипед решает проблему «последней мили». То есть проезда по своему району или от крупного транспортного узла. Людей можно понять: сесть на велосипед после тяжелого трудового дня и покрутить педали, чтобы доехать от метро до дома, многим покажется плохой идеей, — рассказал он.

Появление дополнительных электровелиспедов отчасти позволит решить эту проблему — городской транспорт сможет показать молодым москвичам, что можно им пользоваться, «не замыкаясь на привязке к метро или автобусной остановке», отметил Артемьев.

В 2020 году в столице было совершено 5,7 миллиона поездок на взятых в аренду велосипедах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Четыре велофестиваля планируют провести в Москве в этом году

МГДпункты проката велосипедоввелопрокат в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте