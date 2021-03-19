Велопрокат столицы пополнится на 67 новых станций в 2021 году

Велосипед

В этом году городская сеть велопроката Москвы получит 67 новых электрических станций и тысячу велосипедов. Об этом заявил депутат Мосгордумы, член Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Артемьев в пятницу, 19 марта.

— Сейчас велопрокат многим представляется сугубо прогулочным форматом, тогда как во многих мегаполисах велосипед решает проблему «последней мили». То есть проезда по своему району или от крупного транспортного узла. Людей можно понять: сесть на велосипед после тяжелого трудового дня и покрутить педали, чтобы доехать от метро до дома, многим покажется плохой идеей, — рассказал он.

Появление дополнительных электровелиспедов отчасти позволит решить эту проблему — городской транспорт сможет показать молодым москвичам, что можно им пользоваться, «не замыкаясь на привязке к метро или автобусной остановке», отметил Артемьев.

В 2020 году в столице было совершено 5,7 миллиона поездок на взятых в аренду велосипедах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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