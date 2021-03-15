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Четыре велофестиваля планируют провести в Москве в этом году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Четыре велофестиваля планируют провести в Москве в этом году

Иван Юминов

Город

Власти Москвы собираются возобновить проведение велосипедных фестивалей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в понедельник, 15 марта.

— В этом году, по просьбам москвичей, мы вернем велофестивали. Если не будет сложностей с коронавирусом, то проведем их четыре раза, — рассказал руководитель ведомства.

Первый фестиваль пройдет 23 мая, ночной — 10 июля, осенний — 5 сентября, а зимний — 12 декабря.

Кроме того, в этом году в столице появится тысяча парковок для личных велосипедов, городской велопрокат получит тысячу велосипедов, половина из которых будет электрическими. В городе также сделают 67 новых станций велопроката и 100 километров велополос в районах Марьино, Академический, Отрадное и Строгино.

За прошлый год москвичи 5,7 миллиона раз воспользовались услугами городского велопроката, также около двух миллионов поездок было совершено на самокатах, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Читайте также: Еще четыре тысячи новых электросамокатов для проката появится в Москве

Максим Ликсутовпункты проката велосипедовМосковский велофестиваль
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