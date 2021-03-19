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Более 20 тысяч «квадратов» самостроя выявили на юго-западе Москвы в феврале
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 20 тысяч «квадратов» самостроя выявили на юго-западе Москвы в феврале

Виктория Родимкина

Город

В феврале 2021 года на юго-западе столицы выявили самострой общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в пятницу, 19 марта.

Специалисты госинспекции провели на юго-западе Москвы 382 контрольно-инспекционных мероприятия. В результате было выявлено 16 объектов самовольного строительства. Из них 13 приходилось на объекты капитального строительства — здания, строения и сооружения.

— Также было обнаружено три объекта некапитального строительства общей площадью 941 квадратный метр: парковки, шлагбаумы, парковочные столбики и прочие барьеры, перекрывающие доступ к территориям общего пользования, — сказал глава госинспекции.

Он отметил, что в феврале специалисты демонтировали 16 объектов самостроя, которые были выявлены ранее. Остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу.

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