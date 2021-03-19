Эксперт перечислила самые необходимые препараты для домашней аптечки

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Обезболивающие и противовирусные препараты должны находиться в домашней аптечке первой помощи. Помимо этого, в ней нужно выделить место для лекарств от сердечного приступа и желудочных расстройств. Об этом исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала «Радио 1».

— Так как в данный момент идет пандемия коронавируса, то среди первых спасительных средств в наших аптечках обязательно должны быть противопростудные, противовирусные средства, обезболивающие и жаропонижающие. К ним можно отнести, к примеру, аспирин и парацетамол, — отметила Виктория Преснякова.

Не менее важными для каждого человека, по ее мнению, должны быть антигистаминные препараты. Они могут понадобиться при борьбе с аллергией или простудой, а также при наступлении вируса, чтобы облегчить симптомы. Помимо этого, среди первых средств спасения дома должны быть сорбенты и препараты для желудочно-кишечного тракта, противодиарейные лекарственные средства. Это активированный уголь, энтеросгель и сердечно-сосудистые препараты.

Вместе с тем эксперт напомнила, что в аптечке должны быть перевязочные материалы и все необходимые приборы. Каждый должен иметь дома средства от ожогов, йод, зеленку, перекись водорода, антисептики, а также материалы для обработки и перевязки ран.

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