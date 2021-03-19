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Подозреваемых в разбое задержали на северо-востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подозреваемых в разбое задержали на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в разбое на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Трое мужчин насильно вывели человека из подъезда дома на Осташковской улице, посадили его в машину и увезли. Оказалось, что незадолго до этого случая потерпевший договорился о встрече со своим знакомым, но он пришел не один. Мужчины угрожали ножом, требуя с него денег. Одному из них были переведены пять тысяч рублей. Затем его высадили из автомобиля.

Полиция задержала подозреваемых на Широкой улице. Ими оказались жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые находятся под стражей.

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