Диетолог дала совет, как поститься без вреда для здоровья

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Великий пост начался для православных с 15 марта. Он продлится до 1 мая. В эти дни постящиеся стремятся ограничить себя в употреблении еды. Например, мясные продукты можно заменить орехами, бобовыми культурами, крупами и витаминными комплексами. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Златинская Nation News.

— Стопроцентной заменой мяса станут рыба и морепродукты. Однако нужно помнить, что при строгом посте они употребляются всего лишь несколько дней, поэтому важно не пропускать их, — отметила эксперт.

Она также добавила, что белок, железо, цинк, фолиевую кислоту и витамины В12, А и D можно получить из растительных продуктов и орехов. В злаковых и бобовых культурах есть растительный белок, микроэлементы и витамины. В свою очередь листья салата, шпинат обогатят организм витамином В12 и фолиевой кислотой. Не менее полезными будут орехи, семечки и фрукты. С их помощью человеческий организм получит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов.

При этом отмечается, что такое питание не покроет все потребности в белке, витамине В12 и железе. В связи с этим во время поста рекомендуется принимать курсом витаминно-минеральные комплексы.

При этом диетолог отметила, что есть люди, которым вредны бобовые, потому что они повышают уровень мочевой кислоты в крови. Такие продукты противопоказаны при подагре и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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