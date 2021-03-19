«Сказал, что уроет»: актриса Захарова рассказала об избиении отцом ученицы

Фото: instagram/evgenia__zaharova

Российская актриса Евгения Захарова вернулась на свою родину, в станицу Тамань, где устроилась работать преподавательницей в школе искусств. В процессе работы у актрисы возник конфликт с одной из учениц, а после — с ее отцом.

По словам актрисы, одна из учениц вела себя по-хамски. Захарова сделала ей замечание и оставила после уроков для разговора. Преподавательница попросила девочку прекратить подобное поведение и перестать «разлагать дисциплину». Ученица постоянно подбивала других девочек на всякие дела и перекрашивала волосы.

Захарова решила поговорить с ее матерью, однако девочка выбежала из кабинета, куда вернулась спустя несколько минут с разъяренным отцом. Учительница хотела поговорить с ним по поводу поведения дочери, однако мужчина стал толкать Захарову грудью и напирать на нее.

— Он стал тут же матом меня крыть, обзывать, сказал, что меня уроет. Я ему сделала замечание по поводу того, как он со мной разговаривает, и сказала, что понятно, почему его дочь так разговаривает. Он толкнул меня в грудь, я отлетела, ударилась спиной об рояль. Потом я попросила, чтобы он вышел, не совсем вежливым тоном. Он тут же развернулся и давай руки мне заламывать, — рассказала актриса.

После произошедшего актриса отправилась в полицию и сняла побои. Затем ей позвонил директор школы и сообщил о том, что ее вызывают на разговор в управление культуры. Правда, разговор предстоял не об избиении, а о том, что Захарова запрещала девочке красить волосы.

В свою очередь директор предложил ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент Захарова не стала ничего писать, несмотря на угрозы и манипуляции со стороны тех, кто желает ей увольнения, пишет 5-tv.ru.

Читайте также: «Сердце сжималось от жалости»: Игорь Крутой рассказал о тяжелой судьбе Валерия Леонтьева