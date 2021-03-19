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Футболиста московского «Локомотива» Максима Мухина вызвали в сборную России
Фото: fclm.ru

Футболиста московского «Локомотива» Максима Мухина вызвали в сборную России

Кирилл Николаев

Спорт

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин и вратарь «Зенита» из Санкт-Петербурга Андрей Лунев вызваны в сборную России по футболу на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в Twitter-аккаунте национальной команды.

Мухин и Лунев заменили в составе сборной России полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, которые получили травмы. Зобнин получил повреждение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», а Джанаев травмировался на тренировке.

В ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет против команд Мальты, Словении и Словакии. Встречи пройдут 24, 27 и 30 марта соответственно.

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