Футболиста московского «Локомотива» Максима Мухина вызвали в сборную России

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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин и вратарь «Зенита» из Санкт-Петербурга Андрей Лунев вызваны в сборную России по футболу на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в Twitter-аккаунте национальной команды.

Мухин и Лунев заменили в составе сборной России полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и вратаря «Сочи» Сослана Джанаева, которые получили травмы. Зобнин получил повреждение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», а Джанаев травмировался на тренировке.

Лунев и Мухин - в сборной



Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера «Зенита» Андрея Лунева и полузащитника «Локомотива» Максима Мухина. — Сборная России (@TeamRussia) March 19, 2021

В ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет против команд Мальты, Словении и Словакии. Встречи пройдут 24, 27 и 30 марта соответственно.

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