Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпийских играх в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) предложил использовать мелодию из Первого концерта Петра Чайковского в качестве гимна России на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

По его словам, Чайковский является достоянием всего мирового сообщества. Вопрос о замене гимна России музыкой Чайковского обсуждается с зарубежными коллегами ОКР.

— Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном страны до 16 декабря 2022 года.

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