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«Близка по духу»: Прохор Шаляпин отреагировал на слухи о романе с внучкой Гурченко
Фото: instagram.com/shalyapin_official

«Близка по духу»: Прохор Шаляпин отреагировал на слухи о романе с внучкой Гурченко

Кирилл Николаев

Звезды

Певец Прохор Шаляпин появился на вечеринке в честь финала конкурса «Мисс Queen of the world» в компании с Еленой Королевой. Девушка является внучкой народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Шаляпин отреагировал на слухи о романе с Королевой.

По словам певца, Королева является для него просто другом.

— Она мне близка по духу. Если будете видеть где-то вместе на мероприятиях, то это просто у нас дружеские похождения. Романа у меня с ней нет, — цитирует Шаляпина Teleprogramma.pro.

Певец отметил, что на текущий момент поддерживает связь с женщиной из Канады. По данным СМИ, Шаляпин встречается с 40-летней жительницей Канады по имени Татьяна.

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