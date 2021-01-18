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Шаляпин показал фото с умершим в психиатрической больнице отцом
Прохор Шаляпин удивил подписчиков / Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Шаляпин показал фото с умершим в психиатрической больнице отцом

Юлия Курганова

Звезды

Певец Прохор Шаляпин выложил на своей странице в Instagram неоднозначный снимок с отцом, который скончался в психиатрической больницы около года назад. Подписчиков артиста многое смутило в этом фото.

Фолловеры отметили, что музыкант и его родитель совершенно не похожи друг на друга, а также они почему-то кажутся ровесниками. Кроме того, после рассказов певца об издевательствах и побоях со стороны отца, поклонникам показалось странным, что в кадре родственники стоят в обнимку.

— Моя единственная фотография с отцом, которую я успел сделать в этой жизни. Решил сделать нас «ровесниками», — подписал пост Шаляпин.

Не все подписчики поняли смысл написанного артистом и не догадались, что видят не настоящее фото, а коллаж, сделанный из двух разных снимков.

«От отца нет ничего, может, это и не отец»; «Лучше настоящее фото с отцом! А это глупо выглядит»; «Что это за розыгрыш?»; «Почему бы не опубликовать адекватное фото?» — написали фанаты.

Напомним, что отец певца Андрей Захаренков умер в возрасте 58 лет. Он страдал от целого ряда хронических заболеваний, а последние годы провел в психиатрической клинике. Артист рассказывал, что отец много раз поднимал на них с мамой руку, оскорблял и издевался. Несмотря на тяжелые воспоминания, Шаляпин посещал мужчину в больнице.

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