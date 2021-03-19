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«Иногда я даже звоню ему»: Максим Фадеев почтил память покойного отца
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

«Иногда я даже звоню ему»: Максим Фадеев почтил память покойного отца

Никита Абрамов

Звезды

Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок умершего пять лет отца. Он рассказал подписчикам, что до сих пор не может смириться с потерей.

— В этот день пять лет назад не стало моего отца. И чего-то не стало и во мне. Я так и не принял то, что его нет. Иногда я даже звоню ему на его номер, хоть и знаю, что он не подойдет. Ладно, разоткровенничался. Всем мира, — написал Фадеев в своем микроблоге.

Подписчики решили поддержать своего кумира.

«Терять родных — самая большая боль, которая длится вечность»; «Хороший вы человек, Максим… Только очень ранимый. Как все мы, большие парни»; «Светлая память», — написали поклонники в комментариях под постом Фадеева в его Instagram-аккаунте.

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