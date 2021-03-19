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Более 70 видов деревьев произрастает в естественных условиях в пределах МКАД
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более 70 видов деревьев произрастает в естественных условиях в пределах МКАД

Виктория Родимкина

Город

В пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) в естественных условиях произрастает не менее 76 видов деревьев. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в пятницу, 19 марта.

Уточняется, что на природных территориях, в парках, дворах и на улицах столицы можно встретить абрикос обыкновенный, айву продолговатую, айлант высочайший, березу, а также боярышник однопестичный и бузину.

В пределах МКАД также растут граб обыкновенный, груша, красный и черешчатый дубы, ель.

Кроме того, в Москве можно увидеть 14 видов ив, семь видов тополей, шесть видов кленов и четыре вида вяза. Из всего многообразия деревьев, произрастающих в столице, в Красную книгу Москвы включены жизнеспособные сеянцы сосны обыкновенной и ели европейской, а также ива остролистная и слива колючая, передает агентство городских новостей «Москва».

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Растения Красной книгиМосприродадеревья
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