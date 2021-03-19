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«Ночь театров» пройдет в выставочных залах Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Ночь театров» пройдет в выставочных залах Москвы

Ольга Маркова

Культура

Объединение «Выставочные залы Москвы» 27 марта поддержит акцию «Ночь театров». В галереях подготовлена программа, мероприятия в рамках которой найдет для себя зритель любого возраста.

Так, галерея «А3» приглашает поклонников джазовой музыки на концерт квартета Льва Кушнира. Музыканты сыграют джазовые каверы по мотивам известных музыкальных композиций из театральных постановок в декорациях не менее известных произведений студии «Темпоральная реальность».

В честь «Ночи театров» галерея «Печатники» проведет экскурсию по выставке «Большой новогодний театр». Самые разные персонажи и сценки изображены на работах юных художников.

Галерея XXI века приглашает на тематическую экскурсию по Музею истории куклы. Она будет посвящена кукольным театрам и, в частности, театрам теней. Особой гордостью музея являются марионетки и тростевые куклы из Китая, Мьянмы, Чехии и Италии.

Детский театральный коллектив «Джем» представит в галерее «На Каширке» два спектакля: «Журавушка» — по мотивам японских легенд, а также «По заслугам расчет» — по мотивам шведской народной сказки в обработке Михаила Казовского.

В галерее «Загорье» можно увидеть кукольный спектакль «Время чудес» театра «Шутик». Этот спектакль, написанный по мотивам скандинавских сказок о приключениях двух гномов, — авторский проект Елены и Владимира Моргачевых. Его показывают актеры-кукольники и профессиональные актеры-куклы.

Галерея «Варшавка» приглашает зрителей на показ музыкального фильма «Танцующая леди», главные роли в котором сыграли звезды золотой эпохи Голливуда 1930–40-х годов Джоан Кроуфорд, Кларк Гейбл и Фред Астер.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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