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Жителя Перми признали виновным в убийстве знакомой
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Жителя Перми признали виновным в убийстве знакомой

Кирилл Николаев

Происшествия

Подмосковный суд признал 41-летнего жителя Перми виновным в убийстве знакомой в 2019 году. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Московской области.

В сентябре 2020 года на берегу старого русла реки Нерской было найдено обезглавленное тело женщины. Эксперты СК России выяснили, что ДНК-профиль потерпевшей совпал с ДНК-профилем без вести пропавшей в ноябре 2019 года женщины из Республики Тыва. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина признался в содеянном. По его словам, во время распития алкоголя между ними произошла ссора. В результате обвиняемый нанес погибшей не менее 13 ножевых ранений.

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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