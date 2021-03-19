МВД: В России продолжается рост киберпреступности

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В России с начала 2021 года количество преступлений в IT-сфере выросло практически на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила пресс-служба МВД РФ.

— За два месяца текущего года в Российской Федерации зарегистрировано на 29,4 процента больше IT-преступлений, чем год назад, в том числе совершенных с использованием Сети — на 48,3 процента и при помощи средств мобильной связи — на 32,6 процента, — говорится в релизе.

Уточняется, что за первые два месяца 2021 года удельный вес IT-преступности в России от общей преступной статистики достиг 26,3 процента.

Как отмечает РИА Новости, рост IT-преступности в России продолжается все последние годы. По итогам 2020 года количество преступлений в IT-сфере выросло практически вдвое.

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