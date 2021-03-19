Вокалистка группы Little Big рассказала о своей болезни

Фото: instagram.com/littlebigband

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала подписчикам, что заболела. Девушка опубликовала в своем микроблоге кадр со съемок нового клипа.

На нем артистка лежит на асфальте под проливным дождем.

— Классные были съемки! Самые эмоциональные, наверное! — подписала снимок певица.

Под постом фолловеры решили спросить о том, как у Таюрской дела.

«Болею ангиной, а так норма», — ответила вокалистка.

Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Антибиотик обязательно принимать при ангине!»; «Выздоравливай и впредь не сиди под дождем на асфальте»; «Какая эмоциональная фотка»; «Один из моих любимых клипов», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Таюрской.

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