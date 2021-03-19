Детский психолог оценила идею создания приложения Instagram Kids

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Приложение Instagram Kids собирается создать американская компания Facebook. Это будет специальная версия популярной соцсети для пользователей младше 13 лет. На сегодняшний день сервис не разрешает регистрацию лиц младшего возраста, а также удаляет аккаунт в случае нарушения правил.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала ФАН, насколько хороша данная идея. В целом эксперт положительно отозвалась об идее создать соцсеть для детей. В таком случае, по ее мнению, будет удобно следить за соответствием контента возрасту пользователей.

— Все мы знаем, что ребята такого возраста активно пользуются социальными сетями. Однако там они находятся вместе со взрослыми, что намного более опасно, чем пользование отдельной платформой, — отметила эксперт.

Она напомнила, что мальчикам и девочкам практически невозможно что-то запретить, потому что они найдут возможность получить желаемое другим способом. А на отдельной площадке, по словам психолога, они смогут безопасно общаться со своими сверстниками.

— По крайней мере, там будет больше контроля за тем, чтобы содержание подходило по возрасту. А уж регулировать пользование платформой, договариваться с ребенком остается делом мам и пап, — подчеркнула Наталья Наумова.

При этом она отметила безусловную важность родительского контроля. Семейный психотерапевт также обратила внимание на то, что ребенок регистрируется в социальных сетях потому, что ему не хватает общения, похвалы и внимания в обычной жизни. Над этой проблемой специалист рекомендовала родителям поработать.

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