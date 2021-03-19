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Таролог рассказала, как развить умение предвидеть будущее
Фото: sxc.hu

Таролог рассказала, как развить умение предвидеть будущее

Елена Фролова

Общество

Астрологи уверены, что существуют люди, которые рождаются с уникальными способностями предугадывать то, что может произойти в будущем. Но не нужно расстраиваться из-за того, что природа не всех наделяет таким даром. О том, как развить чувствительность и настроиться на нужную волну, психолог и таролог Элена Гамаюн сообщила ФАН.

По ее словам, есть определенные люди, которые с самого появления на свет обладают экстрачувствительностью. Они с раннего детства считывают информацию с пространства. Чаще всего это проявляется хорошо развитой интуицией или умением предчувствовать ближайшее будущее. Однако эти способности можно развить с помощью различных практик.

— К примеру, можно использовать различные медитации: на точку, пение мантр, концентрация на пламени свечи. Есть техники, когда человек учится видеть цвета. Методов очень много, — отметила Элена Гамаюн.

По ее мнению, человек использует лишь пять–семь процентов возможностей собственного мозга. При этом тренировочные упражнения помогут даже тому, кто не обладает экстрасенсорными способностями, развить навыки, которые дадут ему возможность получать больше информации из пространства.

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