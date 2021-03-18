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Таролог рассказала, как научиться распознавать вещие сны
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Таролог рассказала, как научиться распознавать вещие сны

Елена Фролова

Общество

Согласно общепринятому поверью, сбываются сны, которые приходят в ночь с четверга на пятницу. При этом можно ожидать символичные сновидения и 18 марта. Дело в том, что в этот день отмечается праздник вещих снов. Почему некоторые люди, могут видеть во сне будущее, психолог, таролог Элена Гамаюн рассказала ФАН.

По ее словам, вещие сновидения приходят не только к тем, кто обладает экстрасенсорными способностями, но и к тем, у кого в матрице судьбы заложены магические коды, говорящие об их сверхчувствительности.

— Экстрачувствительный человек имеет уникальную возможность считывать информацию с пространства, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в обычной жизни это проявляется следующим образом: человек куда-то идет и чувствует, что его ждет что-то неприятное. В результате у него портится настроение, или он даже может спотыкаться по пути. А когда он приходит на место, то с ним действительно происходит что-то неприятное. Эксперт объяснила, что человеческий мозг работает на разных частотах. Некоторые люди настраиваются на альфа-волну, поэтому способны считывать информацию о том, что скоро произойдет.

— Это может приходить как на уровне ощущений, так и во сне, когда человек видит определенные знаки, символы и даже реальные ситуации в будущем, — добавила Элена Гамаюн.

Для того, чтобы понимать знаки в сновидениях, таролог рекомендовала изучать и анализировать свои сны, а также сопоставлять их с происходящим в реальности.

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