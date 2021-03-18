Какие загадочные явления происходят со спящими людьми

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19 марта празднуется Всемирный день сна. Ученые много лет изучают поведение спящего человека. Например, свежее исследование специалистов из США, Франции, Германии и Нидерландов показало, что во сне люди могут слышать и отвечать на вопросы. «Вечерка» узнала, на что еще способны пребывающие в царстве Морфея.

Не могу пошевелиться

Одно из самых распространенных явлений, которому часто приписывают мистические свойства, — сонный паралич.

— Это расстройство сна, при котором человек может видеть галлюцинации и быть уверенным, что это происходит с ним в реальности, — рассказывает «Вечерке» практикующий психолог Ольга Максимова. — Отсюда и возникают необыкновенные рассказы о пришельцах, снежных людях, домовых, призраках и прочих потусторонних обитателей. Также во время сонного паралича спящий может чувствовать давление на грудь, будто на нее кто-то сильно нажимает, или слышать скрежет, шепот или гул в ушах. При таких симптомах нужно обратиться к сомнологу.

Защитите душу

Еще одна известная байка — нельзя фотографировать спящих. Многие уверены, что во время сна душа покидает тело человека, и ее могут использовать для наведения порчи или сглаза. — Негативную энергию мы отражаем глазами, — рассказывает специалист по экстрасенсорике, медиум-контактер Артур Микаберидзе. — Не зря говорят, что они — зеркало души. А во сне глаза закрыты, и человек становится уязвимым.

Проснулся во сне

По словам медиума, сны могут подсказать вашу предрасположенность к духовным практикам.

— Понять это несложно. Если вам снится, что вы проснулись — это может быть первым знаком того, что в вас сокрыта какая-то сила. Если это, конечно, был не единичный случай, — отметил медиум.

Выход из себя

А еще есть люди, которые могут «выходить» из своего тела, находясь между сном и реальностью. Они видят себя спящего со стороны. Некоторые используют эту возможность для расширения границ своего познания. А вот у ученых нет точного ответа на вопрос, как такое возможно.

УЗНАЙ ВРАГА И ПОБОРИ КОШМАРЫ

Вещие сны — это не всегда те, что приходят к нам в ночь на пятницу. Такие сновидения могут возникнуть в любой день.

Каждое сновидение отражает что-то из повседневной жизни человека, убежден клинический психолог Дмитрий Оноприенко.

— И оно всегда относится именно к тому, кто видит сон, — отмечает эксперт. — Даже если вам снится, к примеру, что вы наблюдаете за конфликтом между двумя знакомыми, это значит, кто какая-то сложная ситуация гложет именно вас.

Чтобы расшифровать сны, психолог советует проводить ассоциативные ряды. Каждый элемент стоит разбирать по отдельности.

— Если во сне за вами по лестнице бежит собака, пока вы держите в руках аквариум, не пытайтесь понять общий смысл. Найдите ассоциации к лестнице, собаке и аквариуму в реальной жизни и сложите эти части в одну, — поясняет Дмитрий.

По мнению нумеролога-консультанта Дженны, важно обращать внимание на числа, которые появляются в сновидениях.

— Номера домов, машины, какая-то дата, — говоритнумеролог. — Например десятка может говорить о духовном росте человека, а единица — об открытии в нем энергетического шлюза, по которому происходит обмен энергией с внешним миром.

А благодаря умению управлять сновидениями возможно бороться со своими страхами и фобиями.

— Человек способен контролировать все, что происходит в его снах: противостоять тому, что его пугает, и таким образом избавляться от реальных страхов наяву, — объясняет Дженна. — Чтобы научиться этому, нужно стараться как можно четче запоминать сновидения и стараться осознать во сне, что вы спите. А еще можно проснуться ночью и, не открывая глаза, настроиться на то, что следующий сон будет контролируемым: начать представлять себе все ситуации и образы, которые хочется увидеть.

Также во сне реально узнать, есть ли у вас враги, которые желают вам зла. Для этого советуют положить под подушку кусок посоленного хлеба и двенадцать раз сказать: «Хлеб соль под головой, во сне явится враг мой. Буду я его узнавать, буду я о нем все знать». При этом заснуть нужно на левом боку. Тогда, по словам гадалок, во сне вам явится ваш враг. На утро хлеб нужно вынести на улицу и отдать птицам, чтобы они его склевали.

ЭВРИКА!

Во время сна к человеку может прийти озарение в решении какой-то проблемы. Если мы погружены в задачу и думаем о ней постоянно, то во сне мозг продолжает перерабатывать информацию. И подсознание может подкидывать ответы или пути решения проблем. Часто оно уже знает ответ на поставленный человеком вопрос, даже если он думает, что до решения еще далеко.

Всем известны истории ученых Дмитрия Менделеева и Фридриха Кекуле. Говорят, им обоим пришли решения задач именно во сне. Менделееву — таблица химических элементов, а Кекуле — формула бензола. К слову, об этом же говорит и пословица «Утро вечера мудренее».

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