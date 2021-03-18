Сомнолог объяснил, чем опасен кратковременный дневной сон

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Непродолжительный сон в дневное время суток способствует снижению переутомления, однако вводить его в привычку не стоит. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-невролог Михаил Тардов.

По словам сомнолога, кратковременный дневной сон помогает снимать напряжение с перегруженных зон мозга, а также восстанавливает функциональные процессы, страдающие от перенагрузки. При этом важно понимать, что сон днем не соответствует биометрии человека, по этой причине прибегать к нему регулярно не следует.

— За 15–20 минут дневного сна успевают перезарядиться перенапряженная зона мозга и восстановиться некоторые процессы, которые пошатнулись за время утомления. Но это можно делать только в исключительных случаях — не стоит превращать это в систему, — приводит слова эксперта агентство «Москва».

При этом врач обратил внимание на то, что кратковременный дневной сон способствует лечению некоторых видов заболеваний. Например, сон в светлое время суток продолжительностью 20–30 минут поможет людям с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и другими видами патологий дневной сонливости.

— У людей работающих, особенно с движущимися механизмами и автомобилями, это перерастает не только в прямую угрозу здоровью, но и в большую социальную проблему. Для борьбы с такими заболеваниями и их последствиями короткий дневной сон (20–30 минут) не просто полезен, но и решает серьезные вопросы, — пояснил врач.

Также Тардов отметил, что пожилые люди спят днем чаще, так как биоритмы человека меняются в процессе старения организма.

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