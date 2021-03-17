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Диетолог назвала три способа, позволяющих избавиться от пристрастия к сладкому
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала три способа, позволяющих избавиться от пристрастия к сладкому

Илья Ашуров

Здоровье

Диетолог из австралийского города Мельбурн Лаура Форд назвала основные причины, побуждающие людей есть сладкое. Кроме того, она перечислила способы, позволяющие побороть подобное желание. Об этом Форд рассказала на своей странице в социальной сети TikTok.

Диетолог отметила, что одна из причин желания съесть что-нибудь сахаросодержащее заключается в нехватке углеводов. В таком случае рекомендуется обращать внимание на баланс всех необходимых организму человека веществ и добавлять углеводы. Например, можно дополнить обед гарниром из батата или риса.

Другая причина тяги к сладкому — недоедание. По словам Форд, желание употребить что-нибудь сладкое в пищу — реакция организма на недостаток энергии. В этой ситуации человеку следует не пропускать приемы пищи.

Также страсть к продуктам с высоким содержанием сахара может быть вызвана регулярным недосыпанием. В своей публикации в TikTok эксперт подчеркнула, что от недостатка сна страдают гормоны грелин и лептин. Эти гормоны в организме человека отвечают за аппетит и сытость. Диетолог призвала отводить на сон как минимум восемь часов.

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