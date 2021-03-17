Диетолог назвала три способа, позволяющих избавиться от пристрастия к сладкому

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Диетолог из австралийского города Мельбурн Лаура Форд назвала основные причины, побуждающие людей есть сладкое. Кроме того, она перечислила способы, позволяющие побороть подобное желание. Об этом Форд рассказала на своей странице в социальной сети TikTok.

Диетолог отметила, что одна из причин желания съесть что-нибудь сахаросодержащее заключается в нехватке углеводов. В таком случае рекомендуется обращать внимание на баланс всех необходимых организму человека веществ и добавлять углеводы. Например, можно дополнить обед гарниром из батата или риса.

Другая причина тяги к сладкому — недоедание. По словам Форд, желание употребить что-нибудь сладкое в пищу — реакция организма на недостаток энергии. В этой ситуации человеку следует не пропускать приемы пищи.

Также страсть к продуктам с высоким содержанием сахара может быть вызвана регулярным недосыпанием. В своей публикации в TikTok эксперт подчеркнула, что от недостатка сна страдают гормоны грелин и лептин. Эти гормоны в организме человека отвечают за аппетит и сытость. Диетолог призвала отводить на сон как минимум восемь часов.

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