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Житель Сингапура рассказал, как смог похудеть на 126 килограммов
Фото: Pixabay

Житель Сингапура рассказал, как смог похудеть на 126 килограммов

Илья Ашуров

В мире

Жителю Сингапура по имени Риз Фокс удалось похудеть на 126 килограммов. Ранее мужчина испытывал трудности из-за лишнего веса, теперь же он дает рекомендации всем желающим похудеть.

Фокс весил около 200 килограммов и не мог заниматься физической активностью. Сначала сингапурец стал придерживаться кетогенной диеты, которая предполагает потребление белковой и жирной пищи с небольшим количеством углеводов. Со временем мужчина смог заниматься спортом, а позже даже устроился в курьерскую службу, сообщает РИА Новости.

Таким образом, изменение системы питания и повседневных привычек позволило Фоксу убрать такое большое количество лишнего веса.

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