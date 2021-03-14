Ученые связали тягу к фастфуду с уровнем стресса
Сокращение уровня стресса у человека способствует уменьшению тяги к фастфуду. К такому выводу пришли специалисты из Университета штата Огайо (США).
Исследователи провели эксперимент с участием 338 женщин в возрасте от 18 до 39 лет, имеющих маленьких детей и происходящих из малообеспеченных семей.
Добровольцам предложили пройти 16-недельный курс похудения, однако ученые не стали заменять рацион участниц испытания на диетическую еду, сконцентрировавшись на сокращении уровня стресса.
Как пояснила ведущий научный сотрудник Мэй-Вэй Чанг, женщин обучали способам борьбы со стрессом, разрешая при этом есть привычную еду. В результате участницы эксперимента сократили употребление жирной пищи и фастфуда.
По оценкам авторов исследования, уменьшение уровня стресса всего на один балл ведет в результате к сокращению употребления фастфуда почти на семь процентов, сообщает Science Daily.
Ранее министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко попросили ограничить рекламу фастфуда в России.
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