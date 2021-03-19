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Петр Бирюков заявил, что в Москве за последние 11 лет не было зимних аварий на теплосетях
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Петр Бирюков заявил, что в Москве за последние 11 лет не было зимних аварий на теплосетях

Иван Юминов

Город

В течение последних 11 лет в столице не случалось аварий и отключений на тепловых и водопроводных сетях в зимний сезон. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 19 марта.

— Хочу подчеркнуть, что прошедшие 11 зимних периодов Москва не знает аварий на тепловых и водопроводных сетях. Мы работаем с подачей ресурсов для потребителя в постоянном режиме. Отработаны различные инженерные решения. Факт остается фактом: город работает без аварий и отключений, — рассказал заммэра в эфире «России 24».

Также в указанный период в городе не было подтоплений и нарушений работы из-за весенних паводков. Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали подъем уровня Москвы-реки выше нормы на 0,2–0,3 метра, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Петр Бирюковаварииотопление в домах Москвы
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