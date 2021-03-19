Житель столицы пошел под суд за фиктивную регистрацию более 3 тысяч человек в частном доме

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Суд рассмотрит дело 32-летнего жителя столицы, который обвиняется в фиктивнойпостановке на учет иностранцев или лиц без гражданства по месту пребывания в России. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что обвиняемый незаконным образом зарегистрировал в частном жилом доме в Москве более трех тысяч граждан. В результате мужчина получил прибыль в размере свыше шести миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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