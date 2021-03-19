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«Это наша боль»: Юрий Стоянов — о фильме «Дорогие товарищи!» и премии «Оскар»
Фото: Youtube / Ещенепознер

«Это наша боль»: Юрий Стоянов — о фильме «Дорогие товарищи!» и премии «Оскар»

Елена Фролова

Кино

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, почему, по его мнению, фильм «Дорогие товарищи!» не мог претендовать на попадание в список номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщила НСН.

— Мне кажется, что при тех трендах, которые сейчас существуют в Голливуде, такое кино не может отозваться у них. Это наша боль, наша история, — отметил Юрий Стоянов.

По его мнению, режиссер Андрей Кончаловский продолжает быть актуальным и модным, а также «очень глубоким». Как отметил артист, «таких сейчас мало». При этом Юрий Стоянов добавил, что во многом российскому фильму помешали попасть в список претендентов на кинопремию политические тренды.

Он также отметил, что никакой другой фильм от России отправлять на «Оскар» не нужно было. Актер считает, что современное российское кино только начинает чувствовать себя уверенно, завоевывая своего зрителя и кассы, а также возвращая людей в кинотеатры.

Читайте также: Кинокритик оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» получить «Оскар»

Андрей Кончаловскийпремия ОскарЮрий Стоянов
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