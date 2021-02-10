Кинокритик оценил шансы фильма «Дорогие товарищи!» получить «Оскар»

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!» (2020)

Большие шансы попасть в список номинантов на престижную кинопремию «Оскар» есть у фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Однако у него есть серьезные конкуренты: зарубежные картины, посвященные социальным переменам в США и выборам. Так считает кинокритик, обозреватель Esquire Егор Москвитин, сообщает телеканал «360».

В шорт-лист «Оскара» попали два российских фильма: «Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Виктора Косаковского.

— По моему мнению, из двух наших картин наибольшие шансы на попадание в итоговый список номинантов все-таки у «Дорогих товарищей!», — рассказал Егор Москвитин.

Кинокритик назвал несколько факторов, которые позволяют думать, что новый фильм Кончаловского достоин «Оскара». Первым из них эксперт отметил большую фестивальную судьбу картины. Например, в венецианском конкурсе.

Кроме этого, он напомнил, что киноакадемики любят черно-белое кино, а именно в этом стиле снят фильм Кончаловского. Одним из основных конкурентов «Дорогих товарищей!», по мнению эксперта, является датский фильм «Еще по одной», ставший настоящей сенсацией в мире кино.

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