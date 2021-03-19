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В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после инцидента на трапе самолета
Фото: Whitehouse

В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после инцидента на трапе самолета

Никита Абрамов

В мире

Заминка президента США Джо Байдена на трапе самолета произошла из-за ветра, глава страны чувствует себя отлично. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказала представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер.

— Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях, — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

Также она заверила, что президент чувствует себя прекрасно.

В свою очередь руководитель пресс-службы Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что Байден всего лишь оступился на трапе. Также она уточнила, что президенту не понадобилась медицинская помощь со стороны его персонала.

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