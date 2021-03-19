Эксперт разъяснил, за что у дачников могут отнять земельные участки

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Жители России начали вкладывать больше средств в благоустройство дачных участков и построек. Об этом сообщил телеканал ОТР со ссылкой на данные одного из известных сервисов объявлений.

Эксперты связывают это с ограничениями, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В результате на 78 процентов вырос спрос на дачный ремонт, на земельные участки — на 38 процентов, а на строительство бань и саун — на 56 процентов. Также на 46 процентов возросли потребности россиян в возведении гаражей. При этом только шесть процентов граждан делают это самостоятельно, а остальные предпочитают пользоваться услугами профессионалов.

Тем временем Росреестр предложил разработать поправку к закону, которая будет позволять изымать у садоводов земельные участки, если они используются не по назначению или заброшены. При этом исполнительный директор Союза дачников Федор Мезенцев рассказал, что и без данного законопроекта у дачников могут отнять землю, которая находится в ненадлежащем состоянии.

— Ежегодно весной сотрудники МЧС напоминают о том, что нельзя поджигать траву, потому что есть такая привычка у некоторых товарищей. Это категорически запрещено, — отметил Федор Мезенцев.

По его словам, каждый владелец земельного участка должен помнить, что за ним нужно следить. Иначе будут предприниматься санкционные меры.

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