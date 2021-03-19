СМИ: Жена Оззи Осборна наняла частную охрану после угроз убийства
Супруга британского музыканта Оззи Осборна Шэрон наняла частную охрану после получения угроз убийства в отношении нее, а также ее семьи. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщило издание TMZ со ссылкой на собственные источники.
Шэрон начала получать угрозы после своего выступления в защиту телеведущего Пирса Моргана, который обвинил в неуважении монархии принца Гарри и Меган Маркл.
После этого жена Осборна начала получать звонки и сообщения в социальных сетях с угрозами расправы, а также оскорблениями и пожеланиями смерти как ей, так и всей ее семье.
Шэрон пришлось нанять частную охрану, сотрудники которой уже неделю находятся в доме Осборнов в Лос-Анджелесе. Также супруга музыканта отключила комментарии под некоторыми постами в социальных сетях.
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