Сын Джоли и Питта отказался от фамилии отца в поддержку матери

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Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта 19-летний Мэддокс выступил в суде против отца и отказался носить его фамилию.

Молодой человек был вызван в связи с бракоразводным процессом актеров и их борьбы за опеку над детьми. Старший приемный сын пары принял сторону матери и намеренно оборвал все связи со звездным отцом.

— Мэддокс хочет легально сменить фамилию на Джоли и убрать фамилию отца. Анджелина не поддерживает его, — сообщил инсайдер изданию Us Weekly.

Известно, что Мэддокса Шивана из Камбоджи актриса усыновила еще будучи в браке с Билли Бобом Торнтоном. После развода с ним она осталась единственным опекуном мальчика. Позже его усыновил Брэд Питт.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли оказалась на грани банкротства из-за развода с Брэдом Питтом.

Актриса подала на развод в 2016 году, объяснив это разногласиями в методах воспитания наследников. Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные.

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